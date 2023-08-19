فضيحة: “عركة” بين صحفيتين إثر ندوة الفنان محمد حماقي تنتهي بمحضر في الإعتداء بالعنف

تقدمت صحفية متربّصة بالهيئة التنظيمية لمهرجان قرطاج في دورته السابعة الخمسين، ليلة أمس الجمعة، لدى مركز الاستمرار بالمرسى بشكاية ضدّ صحفية معروفة من أجل “الاعتداء بالعنف”، وذلك إثر خلاف نشب عقب الندوة الصحفية للفنان المصري محمد حماقي، وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.

ووفق ذات المصدر، فإنّه ومع انتهاء فعاليات الندوة الصحفية، التي عقدها ليلة أمس الفنان المصري محمد حماقي، بنزل بمدينة قمرت، ولأسباب لا تزال مجهولة، حدثت فوضى تنظيمية تسارعت إثرها الأحداث، حيث نشب خلاف بين الصحفية المتربصة بالهيئة التنظيمية لمهرجان قرطاج مع صحفية معروفة تعمل بإحدى القنوات التلفزية، ليتدخّل عدد من الحاضرين لفضّ النزاع بينهما.

وتوجّهت الصحفية بالهيئة التنظيمية بمهرجان قرطاج، أثر ذلك مباشرة إلى مركز الاستمرار بالمرسى، وسجّلت محضرا عدليا ضدّ الصحفية بقناة تلفزية، موضوعه “الاعتداء بالعنف” حيث ذكرت في تصريحاتها لدى باحث البداية أنّ الصحفية المشتكى بها “لطمتها” على وجهها “كفّ” متمسّكة بالتتبّع العدلي في حقّها.