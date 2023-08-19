تسليم 155 مسكنا إجتماعيا في هذه الولاية

أعلنت وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري أن الوزارة سلمت اليوم السبت 19 أوت 2023، 155 مسكنا اجتماعيا ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في جزئه الثاني المتعلق بتوفير وانجاز مساكن ومقاسم اجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل.

وجاء ذلك خلال زيارة أدتها الى ولاية صفاقس اليوم السبت، للإشراف على موكب تسليم عقود المساكن الاجتماعية الجماعية لفائدة المنتفعين بمعتمدية ساقية الزيت.

وتبلغ اجمالي مساحة المساكن الاجتماعية التي تم تسليمها اليوم حوالي 6.885 متر مربع وبتكلفة جملية ناهزت 9.4 مليون دينار.

وأكدت الزنزري، في تصريح لاذاعة الديوان، على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين للانتهاء من إعداد قائمات المنتفعين بالمساكن الاجتماعية في بقية الولايات واحترام الآجال التي تم الاتفاق عليها في هذا الغرض لتسليمها لمستحقيها في أقرب الآجال.