منوبة: وفاة مسن وإصابة ابنه في حريق نشب بمنزلهما وفتح تحقيق من أجل وفاة مسترابة..

أسفر حريق نشب صبيحة اليوم الاحد حريق بمنزل من طابقين كائن في حي النجاة بوادي الليل من ولاية منوبة، عن وفاة صاحب المنزل وهو مسن تجاوز عمره الـ80 عاما، فيما أصيب ابنه بحروق بليغة من الدرجة الثانية، وفق ما صرّح به، ظهر اليوم، المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف المصدر ذاته أنّ اعوان الإطفاء تدخّلوا لاخماد النيران فور إعلامهم بالحريق، وقد استطاعوا انقاذ الابن المصاب بحروق بليغة، فيما عثروا على الأب مفارقا الحياة في الطابق الأرضي المتضرر من نيران الحريق الذي لايزال مصدره مجهولا، علما أنّه شهد حريقا مماثلا في وقت سابق، على حدّ قوله.

وتشير المعطيات المتوفرة عن الحادثة إلى أن النيران اندلعت بالطابق الأرضي الذي يقطن فيه الهالك بمفرده، وتسربت الى الطابق العلوي أين يعيش ابنه، وقد هرع الاجوار إلى طلب النجدة وإعلام وحدات الحرس الوطني بالحادثة محاولين المساعدة في اخماد الحريق.

هذا وقد عاين ممثل النيابة العمومية جثمان الضحية، صحبة المصالح الفنية، وأذن بنقله الى مصالح الطب الشرعي بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة، مع تعهيد فرقة الأبحاث العدلية بمنوبة بفتح بحث حول وفاة مسترابة للكشف عن ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، وفق ما صرّحت الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.