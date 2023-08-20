رسميا/الترفيع في أسعار السجائر والمعسل..وهذه التعريفات الجديدة..#خبر_عاجل

افادت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان في بلاغ لهما تلقت “وات” مساء اليوم الاحد نسخة منه أنّه طبقا لقرار وزيرة المالية تمّ تحيين قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها بداية من الاثنين 21 أوت 2023 وفق الجدول المصاحب.
و اكد البلاغ انه يتعين على جميع باعة المنتوجات المختصة بها الدولة المرخص لهم، الإلتزام بالأسعار الرسمية مع التأكيد على وجوب تقديم تصريح كتابي في أجل أقصاه 25 أوت 2023 لدى قابض المواد المختصة بها الدولة أو رئيس مركز التوزيع الراجعين له بالنظر في حالة تحوزهم على كميات من هذه المنتوجات كانوا إقتنوها بالأسعار القديمة أثر غلق محلاتهم يوم 20 أوت 2023 علما أنّ الكميات الواقع التصريح بها تستوجب خلاص الفارق بين الأسعار الجديدة والقديمة إلى السيّد قابض المالية مرجع النظر.
بيان المنتوجات وحدة البيع سعر البيع للمستهلكين القديم بالدينار سعر البيع للمستهلكين الجديد بالدينار
السجـــــــــــــــــــــائر
بوستة علبة ذات 20 سيجارة 1,400 1,500
كريستال علبة ذات 20 سيجارة 2,100 2,300
قوافل علبة ذات 20 سيجارة 2,500 2,700
قوافل بلو علبة ذات 20 سيجارة 3,000 3,000
كريستال خفيف علبة ذات 20 سيجارة 3,700 4,100
سفير وسفير بلو علبة ذات 20 سيجارة 3,900 4,300
عشرون مارس دولي وذهبي علبة ذات 20 سيجارة 4,100 4,500
عشرون مارس فضي علبة ذات 20 سيجارة 4,200 4,500
مونتي كارلو وكاريلا وآل أند دي علبة ذات 20 سيجارة 7,000 7,600
فيليب موريس 100 وآل أند ام وتايم علبة ذات 20 سيجارة 7,000 7,600
روايال وقلواز ووينستون وايليزي علبة ذات 20 سيجارة 7,800 8,400
كمال علبة ذات 20 سيجارة 8,600 9,400
مارلبورو وميريت ودانهيل وفوق واسي علبة ذات 20 سيجارة 9,200 10,000
التبغ المسخن
هيتس علبة ذات 20 وحدة 8,800 9,600
تيريا علبة ذات 20 وحدة 8,800 9,600
السيقــــــــــــــــــــــــــــار
ميقارا السيقار الواحد 1,600 1,700
اوتيك السيقار الواحد 3,800 4,000
دقة السيقار الواحد 3,100 3,200
كافي كرام وكافي كرام خفيف السيقار الواحد 1,800 2,500
ليالي تونس الرفيع علبة ذات 05 سيقار 4,100 4,300
مالطي رفيع السيقار الواحد 1,700 1,800
اوراق اللعــــــــــــب
كوادراليتوس لعبة ذات 40 ورقة 2,200 2,500
بيكي لعبة ذات 32 ورقة 3,000 3,500
ويست لعبة ذات 52 ورقة 5,000 5,500
بيان المنتوجات وحدة البيع سعر البيع للمستهلكين القديم بالدينار سعر البيع للمستهلكين الجديد بالدينار
نفــــة وسكافرلاتي
نفة صوفي لفة دات 10 غرام 0,300 0,350
ياسمين رفيع لفة دات 30 غرام 6,200 6,200
الوقيـــــــــــــــــــــد
وقيد خشب علبة ذات 50 عود 0,250 0,300
المعسّل
شيخ البلد 70 غ علبة 70 غرام 3,500 3,500
شيخ البلد 250 غ علبة 250 غرام 8,000 8,000
الكيف 100 غ علبة 100 غرام 3,800 3,800
الكيف 250 غ علبة 250 غرام 8,300 8,300
المعلم تفاح 50 غ علبة 50 غرام 3,250 3,500
المعلم تفاح 250 غ علبة 250 غرام 14,000 14,500
111 مختلف النكهات 50 غ علبة 50 غرام 3,500 3,500
111 مختلف النكهات 250 غ علبة 250 غرام 14,500 14,500
دوزاج مختلق النكهات 50 غ علبة 50 غرام 3,300 3,500
دوزاج مختلق النكهات 250غ علبة 250 غرام 14,500 14,500
دوزاج مختلق النكهات 1 كغ علبة 1 كغ 56,500 56,500
مزايا مختلف النكهات 50 غ علبة 50 غرام 3,500 3,500
مزايا مختلف النكهات 250 غ علبة 250 غرام 16,000 16,000
مزايا مختلف النكهات 1 كغ علبة 1 كغ 60,000 60,000
الوها مختلف النكهات 100 غ علبة 100 غرام 9,500 9,500
الوها مختلف النكهات 250 غ علبة 250 غرام 21,000 21,000
الوها مختلف النكهات 1 كغ علبة 1 كغ 56,500 56,500
فاخر مختلف النكهات 50 غ علبة 50 غرام 3,800 3,800
فاخر مختلف النكهات 250 غ علبة 250 غرام 18,000 18,000
فاخر مختلف النكهات 1 كغ علبة 1 كغ 68,000 68,000