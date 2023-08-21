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انطلاق التسجيل لأداء فريضة الحج لموسم 2024

2023/08/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

انطلقت اليوم الإثنين 21 أوت 2023، عملية التسجيل لأداء فريضة الحجّ لسنة 1445 هـ / 2024م (المترشّحون لأوّل مرّة والمترشّحون الذين سبق لهم التّسجيل).

ويكون التسجيل حصريّا عبر الموقع الرّسمي لوزارة الشؤون الدينيّة www.affaires-religieuses.tn عن طريق الرّابط – تسجيل الحجّ 1445 هـ / 2024 م- بالصّفحة الرّسميّة وذلك بداية من اليوم إلى غاية يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 بدخول الغاية.

ودعت الوزارة في بلاغ سابق لها، المترشّحين لأوّل مرّة والمترشّحين الذين لم تتمّ المصادقة على ملفّاتهم سابقا إلى الاتّصال وجوبا بواعظ المعتمديّة لتقديم نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة ووصل الترشّح للتثبّت من المعطيات والمصادقة على ملفّاتهم.

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