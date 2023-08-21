جريمة قتل شنيعة تهز الجبل الأحمر..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأعوان الشرطة العدلية بالعمران بالاحتفاظ بشاب وإدراج اثنين آخرين في التفتيش للاشتباه في قتل شاب عشريني باستعمال هراوات اثر معركة نشبت فجر أمس الأحد بجهة الجبل الأحمر.

وتفيد المعطيات الأولية بأنه ولأسباب لا تزال قيد البحث نشبت خلال الليلة الفاصلة بين أمس الأحد وأول أمس السبت، معركة بين مجموعة من الشبان بجهة الجبل الأحمر وتواصلت إلى الساعات الأولى من الفجر، حيث تعرّض الضحية وهو شاب عشريني إلى الاعتداء بواسطة هراوات مما أدى الى اصابته بنزيف دموي حاد أدى إلى وفاته وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.