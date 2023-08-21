برنامج النقل التلفزي لمباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى

عبرت التلفزة الوطنية عن استعدادها لنقل 5 من أصل 6 مباريات في الجولة الثانية من منافسات البطولة التونسية
وفي ما يلي قائمة المباريات التي من المنتظر نقلها تلفزيا :
يوم السبت 26 أوت 2023 :
(16:30) النادي الإفريقي – قوافل قفصة
يوم الأحد 27 أوت 2023 :
(16:30) إتحاد تطاوين – الترجي الرياضي التونسي
(16:30) مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي
يوم الثلاثاء 29 أوت :
(16:30) النجم الساحلي – إتحاد بن قردان
يوم الأربعاء 30 أوت :
(16:30) الملعب التونسي – الأولمبي الباجي
المباراة الوحيدة التي لن يتم نقلها من الجولة الثانية هي مباراة النادي البنزرتي و الإتحاد المنستيري .