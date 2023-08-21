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برنامج النقل التلفزي لمباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى

2023/08/21 أهم الأخبار, رياضة

عبرت التلفزة الوطنية عن استعدادها لنقل 5 من أصل 6 مباريات في الجولة الثانية من منافسات البطولة التونسية
وفي ما يلي قائمة المباريات التي من المنتظر نقلها تلفزيا :

يوم السبت 26 أوت 2023 :

(16:30) النادي الإفريقي – قوافل قفصة

يوم الأحد 27 أوت 2023 :

(16:30) إتحاد تطاوين – الترجي الرياضي التونسي

(16:30) مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي

يوم الثلاثاء 29 أوت :

(16:30) النجم الساحلي – إتحاد بن قردان

يوم الأربعاء 30 أوت :

(16:30) الملعب التونسي – الأولمبي الباجي

المباراة الوحيدة التي لن يتم نقلها من الجولة الثانية هي مباراة النادي البنزرتي و الإتحاد المنستيري .

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