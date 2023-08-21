عاجل: إيواء الطبوبي بالمستشفى العسكري..

أكد الأمين عام مساعد باتّحاد الشغل، أنور قدور، إنّ أمين عام المنظّمة الشغيلة نور الدين الطبوبي تعرّض لوعكة صحية استوجبت إيواءه بالمستشفى العسكري، لذلك تعذر عليه الإشراف على مؤتمر الجامعة العامة للصناديق الاجتماعية.

وأوضح قدور في تصريح لاذاعة موزاييك، خلال ترأسّه أشغال المؤتمر العادي للجامعة العامّة للصناديق الاجتماعية، اليوم الاثنين 21 أوت 2023، ان الطبوبي قد فوّض صلاحياته على رأس المنظمة، كإجراء عادي نصّ عليه القانون الأساسي للمنظمة عند كلّ غياب للأمين العام للمركزية النقابية، من يوم 21 أوت إلى 23 أوت، إلى الأمين العام المساعد فاروق العياري.