الدينار التونسي يرتفع أمام الدولار وينخفض أمام الأورو

ارتفع سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تم استبدال الدولار الواحد مقابل 3.106 دينار حتى 18 أوت 2023 ، بينما كان 3.165 دينار في نفس التاريخ من سنة 2022، بحسب البيانات الإحصائية التي نشرها اليوم الاثنين البنك المركزي التونسي.

نفس الملاحظة ، بالنسبة لـــ1000 ين ياباني ، حيث ارتفعت قيمتها من 23.282 دينارًا في 18 أوت 2022 إلى 21.377 دينارًا في 18 أوت 2023.

من ناحية أخرى ، انخفضت قيمة الدينار مقابل الأورو ، حيث بلغ سعر الأورو حاليًا 3.379 دينارًا ، مقابل 3.215 دينارًا ، خلال شهر أوت 2022.

كما أعلن البنك المركزي التونسي، عن زيادة طفيفة في صافي الاحطياتي بالعملة الصعبة ، في غضون أيام قليلة ، من 109 أيام استيراد ، في 18 أوت 2023 ، إلى 110 أيام استيراد (ما يعادل 25.4 مليار دينار تقريبًا) ، يوم الاثنين. ، 21 أوت 2023.