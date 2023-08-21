منوبة: نجاح 2315 مترشّحا في امتحان شهادة الكفاءة لقيادة التاكسي الفردي

أظهرت نتائج امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات التاكسي الفردي بولاية منوبة، نجاح 2315 مترشّحا من إجمالي 2704 مترشحين اجتازوا الامتحان في سبتمبر 2022 ، وفق ما أعلنته مصالح ولاية منوبة، اليوم الاثنين، عبر موقعها على شبكة الانترنات.

وتأتي هذه النتيجة بعد انتظار دام قرابة السنة وتتالي نداءات المترشحين المطالبة بالإعلان على نتائج هذه الدورة والحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسياقة سيارات التاكسي الفردي والتي تعد أحد آليات امتصاص البطالة ومن من أكثر المطالب الإجتماعية المطروحة على مستوى الجهة لدورها في فتح موارد رزق للشباب، وفق تصريحات متطابقة لعدد من المعنيين بالامتحان لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتأتي هذه الدورة بعد 9 سنوات من تنظيم آخر دورة في 2013 والتي أسندت فيها قرابة 1900 شهادة، وتعد الرابعة بعد دورتين سابقتين في 2006 و2008 أسندت فيهما 3800 شهادة في الكفاءة المهنية لسيارة التاكسي فردي، وفق معطيات رسمية صادرة عن المصالح الجهوية.