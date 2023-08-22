رسميا: تونس تشارك في قمة البريكس بجنوب إفريقيا

بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يترأّس نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي الذي سيشارك في الدورة ال15 لقمة “البريكس” التي ستلتئم بمدينة جوهانسبرغ في جنوب افريقيا من 22 الى 24 اوت 2023، والتي ستشهد مشاركة اكثر من ستين دولة من كافة القارات.

وحسب بلاغ لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء ، يشارك الوزير في الجلسة الحوارية بين مجموعة “البريكس” وافريقيا يوم 24 اوت 2023 تحت عنوان “BRICS Africa outreach and BRICS Plus dialogue”.

كما سيلقي كلمة حول سياسات تونس بشأن آفاق التعاون بين القارة الافريقية ومجموعة “البريكس”.

وستكون لوزير الخارجية نبيل عمار مجموعة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين في القمة.