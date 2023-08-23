جلسة عمل بوزارة الصحة لبحث سبل التعجيل بتنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانيّة ووحدة علاج هشاشة العظام بقابس



انعقدت أمس الثلاثاء بمقرّ وزارة الصحّة جلسة عمل بإشراف ويزر الصحة على المرابط مع خبراء من جمهورية الصين الشعبية لبحث سبل التعجيل بتنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانيّة ووحدة علاج هشاشة العظام بقابس، حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”.

وأكّد علي المرابط بالمناسبة ضرورة التّنسيق بين كل الهياكل المتداخلة وإطارات الوزارة مع الجانب الصّيني لإنجاز المشروع وتمتيع المواطن بخدماته العلاجية في أقرب وقت ممكن.

وتطرّقت الجلسة أيضا إلى استكمال القسط الثاني من مشروع المستشفى العام الجديد بصفاقس قصد الإنطلاق الفعلي في إستغلاله بالكامل ممّا يدعم الخدمات الصحّية المتطوّرة ومزيد تقريبها من المواطنين في مختلف جهات البلاد.

و ثمّن وزير الصحّة علاقات الشراكة والتعاون بين تونس وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة، مؤكدا حرص الوزارة على مزيد دفعها وتعميقها للتّسريع في إنجاز مشاريع صحيّة مهمّة خدمة لمصالح المواطن.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعلن في 21 مارس 2021 خلال زيارة لولاية قابس على أثر الحادث الذي جد يوم 20 مارس من نفس الشهر، بمصنع للأسفلت بالمنطقة الصناعية وأسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة شخص بحروق بليغة عن إحداث مركز علاج للأورام السرطانية بقابس سيكون تحت إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية.

وسيحتوي على مركز علاج بالأشعة وصيدلية للأدوية الخصوصية. وبين رئيس الدولة أن هذا المركز من شأنه أن يساهم في تقريب الخدمات الصحية لأهالي قابس والجنوب بصفة عامة