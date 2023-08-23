عاجل: الحزب الجمهوري يكشف تفاصيل تعرض عصام الشابي لاصابة خطيرة..

أعلن الحزب الجمهوري في بلاغ نقل أمينه العام عصام الشابي الموقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة إلى مستشفى المنجي سليم على متن سيارة الحماية المدنية بعد سقوطه في سيارة نقل المساجين خلال نقله من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الظّهر.

وأشار الحزب إلى تحذير هيئة الدفاع من مخاطر السيارات المعدة لنقل المعتقلين من السجن وغياب مقومات المعاملة الانسانية.

وحمل الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية قيس سعيد وأعوانه أمام الرأي العام الوطني والدولي ما لحق بأمينه العام وبرفاقه المعتقلين من تنكيل وظلم وسلب للحرية لمدة 6 أشهر بما تحمله من معاناة نفسية وضرر جسدي، مطالبا السلطة القضائية بالإفراج الفوري على المعتقلين دون دليل أو سند قانوني وإغلاق الملف نهائيا.