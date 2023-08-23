المحفظة تصل الى370 دينار: ارتفاع أسعار المواد المدرسية..وهذه الكلفة حسب الاقسام..

اكد عمار ضية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية مقارنة بالسنوات الفارطة.

وبين ضية اليوم الأربعاء 23 اوت الجاري أنّ المنظمة قامت بمسح أظهر أن المواد المدرسية ارتفعت بشكل نسبي يتفاوت بين صنف وآخر مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح ضية في تصريح لإذاعة موزاييك أنّ أسعار المحفظات يتراوح بين 70 و370 دينار أما المحفظات تونسية الصنع والتي أصبحت تحظى باقبال كبير من الطبقة الوسطى يبلغ سعرها حوالي 130 دينار.

وفي سياق متصل، كشف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن الكراس المدعم حافظ على نفس التسعيرة لكنه غير متوفر بالكميات المطلوبة، الأمر الذي دفع العائلات إلى الإقبال على الكراس الاقتصادي لأنه أقل سعرا من الكراس الرفيع.

وحول تكاليف العودة المدرسية، بيّن عمار ضية أنه ووفق المسح الذي قامت به المنظمة فانّ كلفة تلميذ واحد اقتنى أدوات من صنف متوسط وكراس من الصنف الاقتصادي كالتالي: سنة أولى ابتدائي 220 دينار، سنة ثانية 250 دينار، سنة ثالثة 275 دينار، سنة رابعة 280 دينار، سنة خامسة 290 دينار، سنة سادسة 295 دينار، سنة سابعة 282 دينار، سنة ثامنة 285 دينار، سنة تاسعة 285 دينار.