فاجعة في الجبل الأحمر: شاب يُشارك عمّه في جريمة قتل!..

إثر ورود مكالمة هاتفية على قاعة منطقة الأمن الوطني بالعمران مفادها تعرّض شاب إلى الإعتداء بالعنف الشديد من قبل شخصان بجهة الجبل الأحمر.

تنقلت في الحين الوحدات الأمنية المذكورة على عين المكان بعد التنسيق مع أعوان الحماية المدنية الذين تولوا نقل الشاب إلى المستشفى حيث كان في حالة حرجة ويحمل آثار دماء بمؤخرة رأسه (أدت إلى وفاته لاحقا).

بإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة بعد جملة من التحريات أمكن القبض على أحدهما (من أبناء حيّه) والذي اعترف بارتكابه للجريمة المذكورة رفقة عمه (تحصّن بالفرار) وذلك إثر خلافهما مع الهالك.

بتكثيف التحريات الميدانية بعد عملية رصد ومتابعة أمكن القبض على الطرف الثاني (العم) إثر نصب كمين محكم له، ليقع الإحتفاظ بهما بعد استشارة ممثل النيابة العمومية من أجل “القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح أبيض دون ترخيص” والأبحاث متواصلة على صعيد #فرقة_الشرطة_العدلية_بالعمران.