بلاغ هام من شركة نقل تونس للتلاميذ والطلبة

اعلنت شركة النقل بتونس أن يوم الاثنين 28 أوت 2023 هو موعد انطلاق عملية بيع القسط الأوّل من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2023/2024.

وبينت الشركة في بلاغ اليوم الأربعاء 23 أوت 2023، ان عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى ستتم بالأساس عبر 143 مكتب بريد منها 122 مكتبا بإقليم تونس الكبرى (ولايات تونس (56) وأريانة (16) وبن عروس (30) ومنوبة (20) ) و 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.

كما ستخصّص الشركة ألأربع وكالات تجارية لتأمين عمليات البيع وهي الآتية :

– الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6

– الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط ” سليمان كاهية” بمنوبة

– الوكالة التجارية بمحطة “المرسى الشاطئ”

– المركب الجامعي بمنوبة (المعهد العالي للتجارة)

وستعمل شبابيك البيع بهذه الوكالات التجارية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال من الاثنين إلى الجمعة ومن الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم السبت.

كما سيتم تخصيص شبّاك بمحطة الخط ت.ح.م “تونس البحرية” للقيام بعمليات تغيير وإصلاح الاشتراكات.

وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من نفس التاريخ ، فإنّـه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقعي الواب التاليين :

www.transtu.tn / www.ichtirak.poste.tn

ولمزيد الإرشادات حول ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 .