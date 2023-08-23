عاجل: الطبوبي يلقي كلمة في فيديو مسجّل من داخل المستشفى العسكري

نشر الاتحاد العام التونسي الشغل، عبر صفحته الرسمية اليوم الأربعاء 23 أوت 2023، مقطع فيديو للامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، من المستشفى العسكري في تونس العاصمة.

وأعلن نورالدين الطبوبي، عن استئناف نشاطه قريبا جدا، حسب ما جاء في كلمة له في الفيديو.

وأقر الطبوبي انه سيكون حاضرا في مؤتمر الجامعة العامة للبلديات، لافتا إلى أنه يخضع لفحوصات طبية عادية في المستشفى العسكري.

وتوجه الطبوبي في كلمته بالشكر الى كافة الاطار الطبي والشبه الطبي والإدارة العامة بالمستشفى المذكور لما وجده من عناية واحاطة ولكافة قوى المجتمع المدني ولكل من اطمأن على صحته.

وفي ما يلي مقطع الفيديو:

https://fb.watch/mBPay9PATG/?mibextid=Nif5oz