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السعودية تنتدب أطباء اختصاص وممرضين من تونس (شروط وطريقة الترشّح)

2023/08/23 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن رغبة مؤسسة صحية خاصة بالمملكة العربية السعودية في انتداب اطارات طبية وشبه طبية، داعية الراغبين في الترشح إلى موافاة الوكالة بسيرة ذاتية باللغة الانجليزية قبل موفى شهر أوت على العنوان الوارد بصفحتها على الفايسبوك.
ويهم هذا الانتداب الأطباء المختصين في أمراض وغسيل الكلى وذلك وفق عدة شروط وهي ألا تقل خبرة الراغب في الترشح عن خمس سنوات وألا يتجاوز عمره 55 سنة وسيكون الراتب من 25000 الى45000 ريال سعودي ويوفر المشغل السكن والتنقل.
كما ترغب هذه المؤسسة الصحية في انتداب ممرضين لهم خبرة في اقسام تصفية الدم وخبرتهم لا تقل عن سنتين اثنتين ولا يتجاوز سنهم 40 سنة وذلك براتب قيمته بداية من 4500 ريال ويكون السكن والتنقل على حساب المشغل.

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