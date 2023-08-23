تجميد أموال إطارات ببنك عمومي ورجل أعمال من أجل هذه القضية..#خبر_عاجل

اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرارا يقضي بتجميد الأرصدة والحسابات المالية وانتقال ملكية عقارات تابعة للمتهمين الموقوفين والمحالين بحالة سراح، في القضية المتعلقة باسناد بنك عمومي قرضا لفائدة رجل أعمال ينشط في المجال الفلاحي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المتهمين تشمل، ثلاثة متهمين بحالة ايقاف، من بينهم الرئيس المدير العام السابق للبنك العمومي ورجل الأعمال، واطار بالبنك، وأكثر من عشرة متهمين بحالة سراح، جلهم اطارات سابقة وحالية بالبنك العمومي .