سمير الوافي يفتح النار على مرتضى الفتيتي: “لا تستعجل الثراء..”

نشر الاعلامي سمير الوافي اليوم الأربعاء 23 أوت 2023، تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، توجها فيها للفنان مرتضى الفتيتي بالقول : “لا تستعجل الثراء ولا تتسرع في الظهور يا مرتضى…نجاحك هذا الصيف إستثنائي وعن جدارة…والمحافظة على النجاح أصعب من النجاح…”.

واعتبر الوافي الفنان مرتضى “شابا محبوبا غنى في قرطاج ثم بنزرت وصفاقس وحقق نجاحا كبيرا…ومن المفروض أن يبدأ عمرا فنيا جديدا…أن تصبح خطواته رصينة وظهوره مدروسا…لكنه للأسف يستسهل الظهور العشوائي ويصبح متاحا في كل الأماكن…ملاهي ومقاهي…وعلى بعضو كأنه ملهوف على الظهور والفلوس…فيستهلك نفسه وصورته وصوته…ويبذر طاقته ورصيده…ولا يترك بينه وبين الجمهور مسافة شوق ولهفة وإنتظار…فالجمهور لا يحب المتاح والسهل والقريب…يجب أن تعرف كيف تجعله يشتاق إليك ويبحث عنك وينتظرك…فالثمين نادر والعادي متاح والمتكرر ممل…وكثرة الظهور تقصم الظهور…”.