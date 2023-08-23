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سيدي بوزيد: تفكيك وفاق إجرامي من أجل سرقة مصوغ قيمته 100 ألف دينار…

2023/08/23 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

كشفت الادارة العامة للأمن الوطني في بلاغ اليوم الأربعاء، أنه وعلى اثر تقديم شكاية مفادها تعرض محل تجاري مُعدّ لبيع المصوغ كائن بجهة الحي التجاري بمدينة سيدي بوزيد من خلال خلع بابه الحديدي وتهشيم البلور الخاص بواجهته والاستيلاء على كمية من المصوغ بقيمة 100 ألف دينار.
تمكنت الوحدات الأمنية بسيدي بوزيد من الكشف عن نفرين ملثمين تعمدا خلع المحل والولوج إليه وسرقة المصوغ من داخله فيما كان نفر ثالث يتولى عملية المراقبة، وتم حصر الشبهة في نفر من ذوي السوابق العدلية في المجال ومحل عدّة مناشير تفتيش والتعريف بمكان تواجده.
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية أمكن ضبط ذي الشبهة الرئيسي (محل 04 مناشير تفتيش من أجل السرقة) وصديقه (محل 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة) والاحتفاظ به من أجل “السرقة من داخل محل تجاري” وحجز كمية من المصوغ المسروق تم العثور عليه بمكان منزوي ببطحاء كائنة بالحي القصديري بمدينة سيدي بوزيد وجزء آخر من المصوغ تحت طيات ثيابه بما قيمته 50 ألف دينار.
وبالتحري مع المظنون فيه اعترف بكل ما نسب إليه بمشاركة نفرين آخرين تم إدراجهما بالتفتيش طبقا لتعليمات النيابة العمومية مؤكدا تحوز أحد شركيه على الكمية المتبقية من المصوغ المسروق والأبحاث متواصلة.

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