قادمة من روسيا: وصول باخرة جديدة مُحمّلة بالقمح الليّن

وصلت باخرة جديدة محملة بالقمح اللّين قادمة من روسيا، اليوم الأربعاء إلى الميناء التجاري بصفاقس، وقد شرعت عملية تفريغ شحنتها المقدرة بـ 27 ألفا و500 طن بواسطة الشاحنات الثقيلة.

وأفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب بصفاقس رضوان قمّار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال حضوره عملية التفريغ رفقة المعتمد الأوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، أنّ قمح هذه الباخرة موجّه في جزئه الأكبر إلى مطاحن ولايات صفاقس والقصرين وقابس وسوسة وجزء صغير لعملية الخزن.

وأبرز أهمية هذه الشحنة التي “تصل في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مادة القمح اللّين وقبل بداية الشهر الجديد التي تتم فيها عملية تزويد المطاحن التي تقوم بدورها بعملية بيع الفارينة في أفضل الظروف والآجال”، حسب تعبيره.

وتلي عملية التوريد هذه الخاصّة بالقمح اللّين، عملية توريد باخرة ثانية غدا الخميس محملة بالقمح الصلب سيتم تفريغ شحنتها بعد القيام بأخذ العينات والتحاليل اللازمة على أن يتم شحن حمولتها للمطاحن بالولايات المجاورة.