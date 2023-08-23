رئيس الجمهوريّة يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة أريانة



أدى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء، الأربعاء، زيارة غير معلنة إلى مدينة أريانة.

وزار رئيس الجمهورية بالمناسبة السوق البلدي بالمكان ومحيطه أين استمع إلى مشاغل عدد من المواطنين. وقطع رئيس الجمهورية شارع بيروت راجلا باتجاه المحطة النهائية للمترو أين غادر مدينة أريانة.

جدير بالذكر أن بلدية أريانة نفذت ليلة الأحد حملة لإزالة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي بمحيط السوق البلدي وما يعرف بـ”سوق ليبيا” بأريانة المدينة، والتي شملت أنهج سيدي عمار واليمن وسيدي الجبالي وبيار منداس فرانس والصادق بسيس وصلامبو ومفتاح بن مبروك وبيروت التي احتلها باعة الخضر والغلال والأسماك والملابس المستعملة لتتعطل فيها بصفة كلية حركة المرور وتتسبب في تلوث سمعي وبصري تواصل لعدّة سنوات.