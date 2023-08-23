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بنزرت: حجز 1023 علبة تبغ من مختلف العلامات التونسية والاجنبية وتحرير 15محضر مخالفة

2023/08/23 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت الأجهزة الرقابية التابعة للادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع المصالح الامنية، من حجز فعلي ل1023علبة تبغ من مختلف العلامات التونسيّة والأجنبية وذلك خلال حملة مشتركة لمراقبة توزيع وبيع مادة التبغ بمدينة بنزرت شملت جميع المتدخلين من محلات بيع الفواكه الجافة وتجار التفصيل، بحسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، سامي البجاوي.

وبين المصدر ذاته ان الحملة تندرج في صلب أعمال اللجنة الجهويّة للتصدي للتهريب والتجارة الموازية، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة في قطاع التبغ، التي برزت مؤخرا، وخاصّة، في ما تعلّق بالترفيع غير القانوني في الأسعار.

ولاحظ المدير الجهوي للتجارة ببنزرت أنّ الفريق الرقابي تولّى، في ذات الاطار، تحرير 15 محضرا منها 7 محاضر من أجل البيع بأسعار غير قانونية و4 محاضر من أجل مسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر ومسك منتوجات دون أن تتوفر فيها شروط تعاطي التجارة و4 محاضر من أجل عدم إشهار الأسعار.

وستحال المحاضر، المستوفاة، على القضاء وتأمين المحجوز في القباضة المالية، علاوة على تسليط عقوبات ادارية تكميلية ضد المخالفين، الذّين ثبت وأنهم في حالة عود.

وأكّد المصدر ذاته مجددا أنّ الحملات المشتركة مع بقيّة الأسلاك الرقابية متواصلة في الزمان والمكان لتشمل مختلف مسالك توزيع التبغ بجميع مناطق الولاية.

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