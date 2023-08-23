الكاف/ تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والتثب من سلامة وجودة المنتوجات المعروضة للبيع

تواصل مصالح المراقبة الاقتصادية، بولاية الكاف، عمليّات مراقبة مسالك التوزيع وتزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية، بما في ذلك مادة الخبز، والتصدّي للتجاوزات والعمليّات الاحتكارية.

وكشف المدير الجهوي للتجارة بالكاف، رياض القاسمي، خلال جلسة عمل انتظمت، الإربعاء، بمقر ولاية الكاف، للنظر في متابعة تزويد السوق بمختلف المواد الأساسية الاستهلاكية، على جملة عمليّات المراقبة، خاصّة، مراقبة عمليّات نقل الغلال عبر الطرقات والعمل على توجيه الكميّات نحو أسواق الجملة المنظمة والتحرّي عن المنتوجات ومصادر التزوّد بالتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية وذلك بهدف منع العمليّات الاحتكارية والمضاربة والترفيع في الأسعار.

وأكّد القاسمي، في هذا السياق، أنّه تجري مراقبة كل المحلاّت العمومية ومسالك التوزيع على مستوى الطرقات وذلك للتثبت من سلامة وجودة السلع المنقولة وظروف نقلها إلى جانب التصدي إلى عمليّات المضاربة، خاصّة، في مجال الخضر والغلال مشيرا أنّه وقع حجز كميّات من الموّاد المدعمة، المستعملة في غير محلها.

كما بين أن عمليّات تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية تسير بنسق عادي وأنه يجري مراقبة العمل على تفادي النقص المسجل في بعض المواد الاستهلاكية بالتنسيق مع مختلف المصالح المتدخلة.