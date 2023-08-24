وزارة الأسرة: فتح 44 روضة عموميّة دامجة خلال السّنتين التّربويّتين السّابقة والجديدة

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ اليوم الخميس، عن فتح 44 روضة عموميّة دامجة خلال السّنتين التّربويّتين السّابقة والجديدة لاستقبال الأطفال انطلاقا من 15 سبتمبر القادم، وذلك في إطار تعميم خدمات وبرامج التّربية ما قبل المدرسيّة لأطفال المناطق ذات الأولويّة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بينهم وبين سائر أطفال تونس، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة.

وأضاف البلاغ أن الوزارة خصصت ما لا يقل عن 50 بالمائة من طاقة استيعاب رياض الأطفال العموميّة الدّامجة بصفة مجانيّة لفائدة الأطفال المنتمين للعائلات محدودة الدّخل مع الترفيع في هذه النسبة إلى 70 بالمائة بالنسبة لبعض الرياض بالمناطق ذات الأولويّة القصوى.

وأشارت إلى أن هذه الدّفعة من رياض الأطفال العموميّة الدّامجة ستؤمّن استفادة حوالي 2260 طفلا ببرامج التّربية ما قبل المدرسيّة بـ 23 ولاية في المناطق ذات الأولويّة التي ينعدم فيها تواجد رياض الأطفال الخاصة.

وأكدت أنّها بصدد استكمال تهيئة وتجهيز دفعة إضافيّة تضمّ 5 رياض عموميّة دامجة بكلّ من بير الشبّاك بولاية سوسة والزهراء بولاية بن عروس وسيدي فرج بولاية باجة وسجنان بولاية بنزرت وسيدي بن عيسى بولاية نابل ستنطلق في النشاط قبل موفى شهر ديسمبر 2023 لتأمين نفاذ ما لا يقلّ عن 250 طفلا ببرامج التّربية ما قبل المدرسيّة.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد أمنت خلال السنة التربويّة المنقضية انطلاق نشاط 30 روضة عمومية دامجة بعديد الجهات الداخليّة من البلاد لفائدة 1500 طفلا تمتّع أكثر من نصفهم، من أبناء الأسرة محدودة الدخل، بمجانيّة الاستفادة من خدمات التربية ما قبل المدرسيّة.