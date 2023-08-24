اغتصب امرأة متزوجة وسلبها مالها ومصوغها..وهذا ما قرره القضاء في حقه..

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن بقيّة العمر في حق شاب متهم باغتصاب امرأة متزوجة داخل بناية مهجورة وسط العاصمة وذلك بعد أن تولى سلبها مالها ومصوغها في مرحلة أولى.

وحسب موزاييك تفيد أوراق ملف القضية، أن المتضررة امرأة متزوجة كانت متجهة مساء الواقعة الى محطة الحافلات بباب عليوة، غير أن المتهم اعترض سبيلها وأشهر في وجهها سكينا وافتك منها هاتفها ومبلغا ماليا وقطع مصوغ، وبعد اخلاء سبيلها عاود اللحاق بها وهددها بواسطة السكين وأجبرها على مرافقته الى بناية مهجورة حيث تولى اغتصابها تحت طائلة التهديد.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تمكن أعوان الأمن من القاء القبض على المتهم ، وبعرضه على المتضررة تعرفت عليه منذ الوهلة الأولى و تمسكت بالتتبع العدلي في حقه.