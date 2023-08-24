قابس: جمعية “صيانة مدينة قابس” تدعو إلى مقاومة الانتصاب الفوضوي بالمدينة

دعا الكاتب العام لجمعية “صيانة قابس المدينة”، إلى ضرورة وضع حدّ لظاهرة الانتصاب الفوضوي بمدينة قابس التي استفحلت بشكل كبير، وأفقدت هذه المدينة أسواقها، وتسببت في اشكاليات مرورية عديدة، حيث أصبح المواطن يسير جنبا الى جنب مع وسائل النقل المختلفة بعد أن استحوذ أصحاب المحلات التجارية والمقاهي على الأرصفة المخصّصة لسير المواطنين.

وانتقد جرادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الفوضى التي يتسبب فيها انتصاب الأسواق الأسبوعية بمدينة قابس أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، وتعطيلها لحركة المرور ومصالح المواطنين والتجار والحرفيين الذين المجاورين لتلك الأسواق.

وشدّد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وعدم المماطلة في ذلك، سيما في ظلّ وجود حلول كفيلة بمعالجة ظاهرة الانتصاب الفوضوي والأسواق الأسبوعية، حيث تتوفر بمدينة قابس الفضاءات البلدية اللازمة لاحتضان الباعة المنتصبين بشكل عشوائي ولتنظيم انتصاب الأسواق الأسبوعية.

يشار إلى أن عديد الجمعيات وخاصة منها الجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية قد طالبت في مناسبات عديدة بمقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي بمدينة قابس التي تسببت في فوضى مرورية وفي حوادث عديدة.