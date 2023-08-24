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وزير الفلاحية يوصى بوضع خطة عمل ميدانية للمركبات الفلاحية تغطي سنة 2024

2023/08/24 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

أوصى وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي بمزيد التّدقيق في الدّراسات والمقترحات المقدمة حول تحسين مردودية المركبات الفلاحية الدولية ووضع خطة عمل ميدانية للموسم القادم.

وشدد بلعاتي، خلال جلسة عمل عقدها، امس الاربعاء، مع فرق العمل الفنّية المكلّفة بدراسة مقوّمات النّهوض بالقطاع الفلاحي بالمركّبات الفلاحيّة والمتكوّنة من عدد من المهندسين، على ضرورة ان ترتكز الخطة على نتائج البحث العلمي والتجديد وتتماشى مع التغيرات المناخية.

ولاحظ الوزير ، بعد الاستماع الى التشخيص الاولي للفرق التي زارت كل من مركب غزالة بماطر وتيبار بباجة والسند بقفصة والشّعال بصفاقس، أهمية حوكمة التصرف في الموارد البشرية والمالية واللوجستية بهذه المركبات.

ويعد ديوان الاراضي الدولية منشاة عمومية تستغل 150 الف هكتار من الاراضي الدولية الفلاحية موزعة على 27 مركبا فلاحيا
ووحدة غذائية متواجدة باغلب جهات البلاد.

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