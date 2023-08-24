قبلي: أصحاب سيارات التاكسي الفردي ومدارس تعليم السياقة يطالبون بالسماح لهم بالاستمرار في استعمال الغاز السائل كوقود وتقنين هذه العملية

نفّذ عدد من أصحاب سيارات التاكسي الفردي وأصحاب سيارات تعليم السياقة بقبلي، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية طالبوا فيها بإيجاد الصيغ القانونية التي تمكّنهم من الاستمرار في استعمال الغاز الطبيعي لتشغيل سياراتهم.

اعتبر كلّ من كاتب عام نقابة التاكسي الفردي، معز العلوي، وممثل الغرفة الجهوية لمدارس تعليم السياقة، عمارة حويتة، أن استعمال الغاز السائل كوقود لسيارتهم مشكل قديم متجدّد ولا يمكن معالجته عبر اتخاذ قرار فجئي من قبل سلطة الاشراف يحرمهم من استعماله، بما يمس من قوتهم اليومي باعتبار غلاء المعيشة وخاصة غلاء المحروقات.

كما عبّر الطرفان عن استعداد منظوريهم للتنظّم والالتزام بكافة الصيغ القانونية التي تضبطها وزارة النقل ووزارة الصناعة لاستعمال هذا الغاز شريطة أن يتم توفير التجهيزات الضرورية للسيارات التي ستستعمله، وإحداث محطة للتزوّد به في الجهة، مشيرين الى ان استثناء قطاع دون غيره من استعمال الغاز السائل أمر مجحف خاصّة في ظل وجود الكثير من القطاعات الاخرى التي تستعمل الغاز المدعوم ولم يشملها قرار المنع.

وأوضحا ان استعمال الغاز السائل من قبل سيارات التاكسي الفردي وسيارات تعليم السياقة كان يضبط سابقا بمناشير تم التخلّي عنها بصفة فجئية دون سابق إعلام او تحاور معهم، داعيين الى تمكين منظوريهما من الاستمرار في استعمال هذا الغاز الى حين توفير الارضية لتقنين استعماله من خلال توفير التجهيزات للسيارات ومحطات الغاز السائل، واخضاع سياراتهم إثرها للمعاينة الفنية للسماح لها باستعمال هذا الغاز.