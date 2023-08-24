الرائد الرسمي: نشر تقرير هيئة الانتخابات حول الانتخابات التشريعية الأخيرة

نشر اليوم الخميس في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022.

وتضمن التقرير مختلف أعمال الهيئة خلال جميع مراحل المسار الانتخابي، إلى جانب توصيات تقدمت بها تعلقت بالخصوص بتركيز الإدارة الانتخابية، والتسجيل الآلي والتحيين، والرقابة على أنشطة الحملة الانتخابية وتمويلها ، وعمليات الاقتراع والفرز.

وأوصت بمراجعة عدد التزكيات وخاصة في الخارج و العمل على مزيد تبسيط إجرءات قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

كما تطرقت الهيئة إلى الصعوبات التي اعترضتها، متمثلة بالخصوص في ضيق الحيز الزمني المتاح و ما استوجبه القانون الانتخابي الجديد من استعدادات تنظيمية و لوجستية ضخمة واعتماد دوائر انتخابية ضيقة و استحداث أخرى، وكذلك في احتساب النتائج

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل الجمعة 18 أوت الفارط بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي قدّم لرئيس الدولة تقرير الهيئة المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشعب.

وتناول اللقاء، أيضا، الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم والدور الموكول للهيئة في فرض احترام القانون في كافة مراحل العملية الانتخابية حتى تكون هذه الانتخابات تعبيرا صادقا عن الإرادة الشعبية.

كما تم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى مسألة سدّ الشغورات بمجلس الهيئة في أقرب الآجال ليتسنى لها اتخاذ القرارات كما ينصّ على ذلك القانون.

كما استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أول أمس الثلاثاء ، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الذي قدّم له تقرير الهيئة حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

ومثّل اللقاء مناسبة قدم خلالها فاروق بوعسكر لرئيس الحكومة المواعيد الانتخابية المزمع برمجتها في الفترة القادمة.