برنامج بث مباريات الرابطة الأولى ورابطة أبطال إفريقيا

تقام بداية من يوم السبت 26 أوت 2023، مباريات الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى على أربع دفعات نظرا لالتزامات النجم الساحلي والأولمبي الباجي في المسابقات الأفريقية.

وستقوم التلفزة الوطنية التونسية بنقل 3 مباريات في انتظار التأكد من إمكانية نقل مباراة رابعة والتي ستجمع النادي الرياضي البنزرتي بالاتحاد الرياضي المنستيري، والمبرمجة يوم الأحد 27 أوت 2023، بعد استيفاء بعض الشروط التقنية حتى تتمكن التلفزة من نقل المقابلة.

كما ستتولى التلفزة الوطنية نقل مباراة العودة بين النجم الساحلي ونادي شباب قسنطينة الجزائري ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة رابطة الأبطال الأفريقية، والمبرمجة يوم السبت 26 أوت 2023 على الساعة الرابعة في ملعب سوسة.

وفي ما يلي برنامج النقل التلفزي لمباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى ورابطة الأبطال الأفريقية :

السبت 26 أوت 2023 :

16:00 النجم الساحلي – شباب قسنطينة (الوطنية 1)

16:30 النادي الإفريقي – قوافل ڤفصة (الوطنية 2)

الأحد 27 أوت 2023 :

16:30 اتحاد تطاوين – الترجي الرياضي (الوطنية 1)

16:30 النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري (الوطنية 2، في انتظار استيفاء بعض الشروط التقنية)

الأربعاء 30 أوت 2023 :

16:30 الملعب التونسي – الأولمبي الباجي (الوطنية 1)

المباريات الغير منقولة تلفزيا :

مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي (تدور يوم الأحد 27 أوت 2023 على الساعة 16:30)

النجم الساحلي – اتحاد بن ڤردان (تدور يوم الثلاثاء 29 أوت على الساعة 16:30)

المصدر: موزاييك