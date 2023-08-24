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من بينهم أسرة قائد “فاغنر”: بوتين يقدم التعازي لعائلات ضحايا تحطم الطائرة

2023/08/24 أخبار عالمية, أهم الأخبار, حوادث و قضايا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية.
وقال بوتين بأن بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا
وقال بوتين مجموعة “فاغنر” ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا.
واضاف بأن لجنة التحقيق بدأت تحقيقا في حادث تحطم الطائرة، وسنكمله حتى النهاية
وتابع قائلا ’’ عرفت بريغوجين منذ فترة طويلة جدا، منذ بداية التسعينيات، لقد ارتكب أخطاء، ولكنه حقق نتائج ملموسة لنفسه وللقضية المشتركة.’’

روسيا اليوم

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