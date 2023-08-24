هيئة الانتخابات :مشروع ضبط الحدود الترابية للعمادات لم ينجز منذ 67 سنة

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد نوفل فريخة “إن مشروع ضبط الحدود الترابية للعمادات لم ينجز من 67 سنة أي منذ الاستقلال تقريبا حيث كانت الحدود سابقا تضبط بالعرف الجاري”.

وبين في تصريح اليوم الخميس ل”وات” على هامش لقاء تكريمي للأطراف التي ساهمت في إنجاح المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية المنتظم بمركز الرسكلة بعمادة القنطرة من معتمدية سليانة الجنوبية ، أن الحدود الترابية حددت بإستعمال طريقة علمية، لافتا إلى صدور 24 قرار ممضى من قبل وزير الداخلية لكل ولاية مرفوقة ببطاقات وصفية.

وأضاف فريخة أنه وبعد التقسيم الانتخابي أصبح بالبلاد التونسية 2155 دائرة إنتخابية. علما أن البلاد التونسية تضم 279 معتمدية منها 43 معتمدية لديها أقل من 5 عمادات

وبخصوص موعد الانتخابات القادمة، رجح أنها ستكون مع أواخر الخريف في انتظار أن تحدد من قبل رئاسة الجمهورية

وأشار المسؤول إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت مؤخرا بإتفاقية مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وجلسات عمل مع مؤسستي الإذاعة الوطنية والتلفزة التونسية ومن المنتظر تنظيم دورات تكوينية لفائدة عدد من الصحفيين لتوضيح وتبسيط بعض المفاهيم وبهدف خلق صحافة مختصة في الانتخابات و بطريقة علمية

وثمن بالمناسبة مجهودات المساهمين سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إنجاح مشروع ضبط الحدود الترابية بكافة الولايات

يشار إلى أنه تم تكريم أكثر من 150 شخصا بولاية سليانة بما في ذلك سلط جهوية ومحلية وعمد وممثلي عدد من إلادارات الجهوية

يذكر أن حفل التكريم اشرف عليه والي سليانة،وليد العبّاسي رفقة المدير العام للشؤون الجهوية محمد رضا السعدي وحضره نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد نوفل فريخة وعضو الهيئة محمود الواعر والأطراف ذات العلاقة