ارتفاع قضايا العنف ضد المرأة والطفل خلال النصف الأول من 2023

شهدت القضايا المسجلة في مجال العنف ضد المرأة والطفل المتعهد بها من قبل الوحدات الأمنية ارتفاعا بنسبة 4.33 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022.

وبلغ عدد القضايا المسجلة في مجال العنف ضد المرأة والطفل خلال السداسي الأول من العام الجاري 26.956 قضية، بحسب إحصاءات نشرتها الإدارة العامة للأمن والوطني على صفحتها “فايس بوك”.

وقد تم تسجيل 20.381 قضية عنف ضد المرأة، مقابل 6575 قضية عنف ضد الطفل، خلال السداسي الأول من العام الجاري.

وحسب نوع الاعتداء، تصدر العنف المادي قائمة أشكال العنف المسلط على المرأة والطفل بنسبة 59 بالمائة، يليه العنف المعنوي بنسبة 29 بالمائة، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 6 بالمائة، وأخيرا العنف الرقمي بنسبة 1 بالمائة.