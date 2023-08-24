ارتفاع أسعار زيت الزيتون بهذه الجهة وتوقعات بانتاج ضعيف

ارتفعت، خلال هذه الفترة، أسعار زيت الزيتون بشكل لافت في الاسواق التونسية والعالمية وذلك نتيجة للتوقعات التي تشير الى انخفاض غير مسبوق في الانتاج لهذه المادة الاستهلاكية الحيوية في المطاعم وفي مجال الاستهلاك العائلي نتيجة الجفاف الذي ضرب أغلب البلدان المنتجة لها ومن بينها تونس.

وقال الباحث الجامعي بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف والخبير في زيت الزيتون معز بن ضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان ارتفاع أسعار زيت الزيتون منتظر هذه السنة وربما يصل إلى مستويات مرتفعة جدا وذلك تبعا للأضرار التي لحقت القطاع بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد التونسية وعديد بلدان العالم ومنها إسبانيا ، والذي أدى إلى إتلاف جزء كبير من الإنتاج جراء نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة وفق تقديره.

واكد بالضياف في ذات السياق أن التوقعات الحالية تشير إلى تحقيق انتاج ضعيف في توتس خلال الموسم الجديد ، معتبرا أن ارتفاع الأسعار لزيت الزيتون لا يجب أن يفاجىء أحدا في ظل تزايد الطلب على هذه المادة عالميا وتبعا للوضع الصعب الذي يمر به القطاع منذ مدة بسبب انحباس الأمطار طيلة فترة الازهار وقبلها