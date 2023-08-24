موعد انطلاق التسجيل عن بعد لتلاميذ المدارس الابتدائية العمومية والخاصة

اعلنت وزارة التربية العموم أنّ عمليّة التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2024-2023 ستكون في الموعدين التاليين:

.1 الجمعة 25 أوت 2023 على الساعة منتصف النهار : يوم – إعادة فتح باب التسجيل بالنسبة الى التلاميذ الجدد بالسنة الأولى بالمدارس الابتدائية

– تأكيد التسجيل بالنسبة الى التلاميذ من السنة الثانية إلى السنة السادسة والراسبين بالسنة الأولى بالمدارس الابتدائية العمومية

.2 يوم الاثنين 28 أوت 2023 على الساعة منتصف النهار بالنسبة إلى المدارس الابتدائية الخاصة من السنة الثانية إلى السنة السادسة

التسجيل على الموقع عبر الرابط : https://inscription.education.tn استخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الالكترونية بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز #181*