سيدي بوزيد: حجز 3128 كلغ من المنتجات غير صالحة للاستهلاك بمحلات بيع المواد الغذائية بالجملة وبالتفصيل..

حجزت فرق مشتركة من الإدارة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارة الجهوية للتجارة والشرطة البلدية بسيدي بوزيد، الخميس، في إطار حملة لمراقبة تجار بيع المواد الغذائية بالجملة وبالتفصيل، كميّات من المواد الغذائية تقدر ب 3128 كلغ من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

وأوضح المكلف بتسيير الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، يوسف حمدوني، في تصريح ل(وات)، أن الحملة قد أسفرت عن حجز 2712 كلغ من مادة “السميد” و288 علبة حلويات و132 علبة معجون منتهية الصلوحية بمحلات بيع المواد الغذائيّة بالجملة بمعتمدية منزل بوزيان وكميّات من مستحضر غذائي وجبن و”ياغورت” و”زبدة” محفوظة في ظروف غير صحيّة وقهوة مجهولة المصدر بمحلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل بسيدي بوزيد المدينة.

وبين أن هذا العمل اليومي يتنزل في اطار التقييم وحسن التصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بالاغذية وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وحماية لصحة المستهلك.