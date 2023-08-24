تونس تدعو الى تعزيز وتنويع الشراكة بين القارة الافريقية ومجموعة البريكس

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، إن تونس، التي سعت، دائما، إلى إرساء عالم أكثر عدلا وإنصافا، تدعو، طبعا، إلى تعزيز وتنويع الشراكة والتعاون بين القارة الإفريقية و”البريكس”.

وأكّد عمّار، في كلمة، ألقاها، الخميس، أمام القمة الـ 15 لدول مجموعة “البريكس” بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، أهميّة تنسيق البرامج والاحترام المتبادل بين كل الشركاء.

وأضاف عمار، أن هذه المجموعة يمكنها القيام بدور محوري في إصلاح النظام الاقتصادي والمالي العالمي الحالي، وذلك حتى يكون، حقيقة، في خدمة الإنسانية جمعاء وفي كل مكان، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

وبين أن “التحدّيات الحالية غير المسبوقة، التي يعرفها عالمنا اليوم، تقتضي منا بلورة أفكار جديدة ووضع آليات مبتكرة للتعاون تكون تشاركية، دائمة، ومتجدّدة وذلك بعد استخلاص كل العبر والدروس من غياب الرؤية في السياسات والتحرّكات والتجارب السابقة والتي تسبّبت في عدّة مظالم”.

وشدّد في هذا السياق، أنّه من الضروري اعتماد سياسات وآليات تفاضلية لتحسين مستوى المبادلات وتعديل العجز والاخلالات، التي يمكن أن تصبح دائمة لعدد من دول المجموعة.

وأكد أن تونس تدعو إلى مزيد تكثيف الاستثمار المتأتي من دول البريكس في إفريقيا، باعتباره المحرّك الحقيقي للتنمية الفعليّة والأمن المستدام في القارّة، مشيرا الى أنه يتوجّب، من جهة أخرى، إيلاء البعد الانساني المكانة المستحقة في مشاريع التعاون، وذلك من خلال إعطاء الأولويّة للتكوين وتنمية القدرات، وفقا للحاجيات الحقيقية للدول الإفريقية.

ولاحظ وزير الشؤون الخارجية في كلمته، أن “تمكين الشباب والمرأة في مجال بعث المشاريع، من شأنه أن يكرّس تضامنا فعليا بين شعوبنا، ويمكّن من إتاحة فرص جديدة للشباب” وذكر في علاقة بالتغيّرات المناخية، بأن دول “البريكس”، تحتكم على تكنولوجيات متطوّرة يمكن للقارة الافريقية الاستفادة منها، لا سيما، في مجال تطوير استخدامات الطاقة الشمسية.

كما شدد، على صعيد آخر، أن التحدّيات الهامة والمتعدّدة المرتبطة بانفجار ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية وما ينتج عنها من آلام يتم استثمارها سياسيا واعلاميا بشكل غير مقبول وغير مسؤول، تقتضي تحرّكا جماعيا ومتناسقا، يقوم على المسؤولية والتضامن والحوار واحترام حقوق كافة الأطراف المعنية.

وجدد وزير عمّار، بالمناسبة، التزام تونس بالتعاون متعدّد الأطراف المسؤول والتشاركي، المبني على الحوار والحاجيات الإنسانية، بما يمكّن من تحقيق ازدهار مشترك، يضمن الاستقرار والسلام الدائم للجميع.

ودعا إلى ضرورة تعزيز ومأسسة الحوار بين الاتحاد الإفريقي ومجموعة “البريكس” كآلية إضافية للوقاية من الأزمات وحلّها. وأكّد على أهميّة “التحرّك بشكل عاجل لتأمين الحاجيات الأساسية لعدد من بلداننا”.

كما اعرب عن الامل في أن “تكون هذه القمّة مناسبة متجدّدة لتوظيف كافة طاقاتنا لخدمة الإنسانية جمعاء بدون إقصاء ولخدمة عالمنا، الذي نعيش فيه”.

وجاء في كلمة الوزير، أن هذه القمّة وشعارها من الأهمية بمكان، فالبريكس قوّة صاعدة على المستوى الدولي، وهو ما تؤكّده الترشّحات المتعدّدة للإنضمام لهذه المجموعة وتنوّعها، وردود الفعل بخصوصها.

وقال ان هذه القمة، تنتطم في وقت تنطلق فيه قارتنا في مسار اندماج اقتصادي، كما يبرزه ذلك إرساء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتزايد وعي سياسي حقيقي بضرورة تغيير العلاقات الدولية لإيجاد عالم أفضل للجميع.

وتوجه وزير الخارجية بتهاني رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الدول، التي تقرّر انضمامها إلى البريكس، وهي ايران والمملكة العربية السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة والأرجنتين وأثيوبيا.