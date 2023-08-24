انخفاض مخزون السدود بنسبة 20.3% مقارنة بمعدّل الثلاث سنوات الماضية..

انخفض المخزون العام للسدود بتاريخ 24 أوت 2023 بنسبة 20.3 بالمائة مقارنة بالمعدل المسجل في اليوم ذاته للثلاث السنوات الفارطة ، ليبلغ نحو 694.276 مليون متر مكعب أي بفارق أقل بــ 176.949 مليون متر مكعب، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة.

وأبرز توزيع هذا المخزون بين السدود الرئيسية حتى اليوم أن أكبر كميات المياه تتجمع في سدود سيدي سالم ثم في سد سجنان وسد سيدي سعد وبوهرتمة.

ووصل مجموع الاستعمالات والسحب لهذا اليوم نحو 2.950 مليون متر مكعب موزعة على سدود الشمال بكمية تناهز 2.927 مليون متر مكعب وسدود الوسط بكمية تقدر بــ 0.014 مليون متر مكعب وتم سحب 0.05 مليون متر مكعب من سدود الوطن القبلي.