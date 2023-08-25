إعفاء مديري مدارس.. جامعة الأساسي تُراسل وزارة التربية..

قال عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي في تصريح لجريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الجمعة 25 أوت 2023، إنه تمت مراسلة وزارة التربية منذ الـ4 من أوت، مع توجيه مراسلة ثانية في شكل تذكير عن طريق مجمع الوظيفة العمومية الأسبوع الماضي، وذلك للمطالبة بالنظر في وضعية المديرين الذين تم إعفاؤهم على خلفية حجب الأعداد والذين لم يعودوا لمناصبهم إلى الآن رغم قرار رفع حجب الأعداد، وفق تعبيره.

وذكّر المتحدث ذاته، بأن أكثر من 3 آلاف معلم من حاجبي الأعداد من مختلف ولايات الجمهورية لم يتم سداد أجورهم، حسب تأكيده.