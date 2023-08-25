تألق السينما التونسية في مهرجان عمان السينمائي الدولي

سجلت السينما التونسية حضورها بامتياز في الدورة الرابعة لمهرجان عمان السينمائي الدولي الذي أسدل عليه الستار أول أمس، حيث تألقت بتتويج فيلم “أشكال” ليوسف الشابي بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وذلك في مسابقة الأفلام الروائية، كما فاز فيلم “ترينو” لنجيب الكثيري بجائزة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وذلك مناصفة مع فيلم “حمزة: أطارد شبحا يطاردني ” للمخرج ورد كيال.

وكانت الدورة الرابعة لهذا المهرجان التي أقيمت من 15 إلى 22 أوت شهدت مشاركة ثمانية أفلام تونسية منها خمسة أفلام في المسابقات الرسمية وهي “أشكال” و”نرجعلك” لياسين الرديسي (مسابقة الأفلام الطويلة والطويلة الوثائقية ) و”عوامة” لمراد القلعي و”طريق الكاف” للمخرج إحسان كمون و”صاحبتي” لكوثر يونس و”ترينو” (مسابقة الأفلام القصيرة).

وحضرت السينما التونسية كذلك من خلال فيلمي “حرقة” للطفي ناثان و”تحت الشجرة” لأريج السحيري، وذلك ضمن قسم “موعد مع السينما الفرنسية العربية”.

وضمت لجان تحكيم مختلف مسابقات هذه الدورة عديد الأسماء السينمائية التونسية منها رجا العماري وعفاف بن محمود وهند بوحوالة ومهدي هميلي.