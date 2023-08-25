البطولة الكويتية: فوز نادي الكويت على “الجهراء بفضل اهداف التونسيين الخنيسي و العمري

فاز فريق نادي الكويت على الجهراء بنتيجة (3-1) في افتتاح منافسات النسخة الـ62 من البطولة الكويتية لكرة القدم لموسم 2023 – 2024 ليحصد بذلك أولى نقاطه الثلاث في حملة الدفاع عن لقبه.

وجاءت اهداف نادي الكويت بواسطة اللاعبين التونسيين طه ياسين الخنيسي (د36 ) وياسين العمري (دق 42 و دق 81)، وعرفت المباراة مشاركة المدافع التونسي بلال العيفة.

ولحساب نفس الجولة تعادل النصر مع كاظمة (3-3) .

وتتواصل مباريات الجولة الأولى من البطولة الكويتية اليوم الجمعة بمباراتين تجمع القادسية مع خيطان، والعربي مع السالمية، على أن تختتم يوم غد /السبت/ بلقاء الفحيحيل والشباب.

وتقام البطولة الكويتية التي تضم 10 أندية في مرحلتها الأولى بنظام (ذهاب وإياب) على أن يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين بعد انتهاء المرحلة الاولى مع احتفاظهم بنقاطهم.

وتضم المجموعة الأولى أصحاب المراكز الستة الأولى إذ ستلعب فيما بينها بنظام الذهاب والإياب لحسم الفائز باللقب فيما ستضم المجموعة الثانية الفرق من المركز السابع إلى العاشر وتتنافس فيما بينها بنظام الذهاب والإياب أيضا لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى إذ سيهبط فريقان.

يذكر أن نادي الكويت يعتبر الأكثر تتويجا بالبطولة بـ 18 لقبا يليه كل من ناديي العربي والقادسية بـ 17 لقبا، في حين يأتي السالمية وكاظمة تاليا بأربعة ألقاب لكل منهما، فيما حقق نادي الجهراء اللقب مرة واحدة.