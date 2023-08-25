هام: قرار جديد بخصوص جسر بنزرت..

أفادت مصالح ولاية بنزرت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة بأنّ الفريق الفني المشترك المتعهد من قبل اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بتقييم ومتابعة وضعية الجسر المتحرك سيتولى تنفيذ فتحة محمّلة ثانية للجسر مع تمام الواحدة من فجر يوم غد السبت، سيتم بموجبها غلق حركة سير المترجلين والعربات عبر الجسر بداية من هذا التوقيت، وتمكين عدد من السفن من الولوج والارساء داخل الميناء التجاري ببنزرت.

وتأتي هذه العملية، عقب إتمام إجراءات التقييم الفني للرفعة المؤقتة الاولى التي تم القيام بها بنجاح فجر الجمعة 11 اوت الجاري ،وتوفير مختلف الوسائل والتجهيزات الضرورية.

يذكر أنّ رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، قد أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عقب جلسة عمل خصّصت أمس لضبط مجمل الإجراءات الإدارية واللوجستية والفنية الواجبة لتأمين رفعة استثنائية جديدة للجسر المتحرك ببنزرت، أنه تم التنسيق مع جميع الأطراف لتوفير مختلف الحاجيات والتجهيزات والإجراءات الكفيلة بإعادة تأمين فتحة استثنائية جديدة للجسر.