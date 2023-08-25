الخطوط التونسية تتسلّم الطائرة الأخيرة ضمن برنامج تعزيز أسطولها المتضمن لـ5 طائرات

تسلمت الخطوط التونسية اليوم الجمعة 25 أوت 2023 الطائرة الأخيرة ضمن برنامج تعزيز أسطولها المتضمن ل5 طائرات من الجيل الجديد من نوع A320neo وكان في استقبالها وزير النقل ربيع المجيدي.

وتوفّر هذه الطائرة من نوع A320neo طاقة استيعاب بـ 150 مقعدا ، 12 مقعدا بالدرجة الأولى و 138 مقعدا بالدرجة الإقتصادية، وتتميّز بتكنولوجيا عالية وحديثة تمكن من تحقيق أهداف بيئية واقتصادية تتمثّل في التقليص من استهلاك الوقود بنسبة تقدّر بـ 20 % مقارنة ببقية الطائرات الأخرى للخطوط التونسية

وستمكّن اقتناءات الخطوط التونسية من تحسين الخدمات والحفاظ على انتظام الرحلات وتعزيز شبكة خطوط الناقلة الوطنية قصيرة ومتوسطة المدى وتوسيعها على أسواق جديدة.