جويلية 2023.. الأكثر حرارة على الإطلاق في تونس (صور)

كان شهر جويلية 2023 الأكثر حرارة على الإطلاق بالبلاد التونسية منذ عام 1950، حسب ما اكده المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة.

حيث تجاوز شهر جويلية 2023، معدّل متوسط درجات الحرارة المسجّلة (27 محطة رئيسية) المعدّل المرجعي (1991-2020) مع فارق هامّ بلغ 4 + درجات .

وعلى المستوى العالمي و وفقًا لبيانات الوكالة الأوروبية (COPERNICUS) ، فإنّ هذا الشهر يُعتبر أيضا الأكثر حرارة على الإطلاق منذ عام 1950 .

أمّا في ما يتعلق بالأمطار ، فقد بلغ المجموع الشهري لكمّيات الأمطار بكافة المناطق (27 محطة رئيسية) 80.7 مليمترا في حين كان المجموع المرجعي (1991-2020) لنفس المحطات 111.5 مليمترا وتمثل الكمّيات المسجّلة خلال شهر جويلية 2023 نسبة 72.4 % من المعدّل المرجعي لشهر جويلية (1991-2020).



