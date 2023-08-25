بلاغ هام من جامعة كرة القدم بخصوص منحة “الكاف” لفائدة الترجي

أعلنت الحامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة 25 أوت 2023 عن توصل حساباتها بالمنحة المحولة من قبل ”الكاف” لفائدة الترجي الرياضي التونسي بعنوان القسط الأخير الخاص بالمشاركة في النسخة الاخيرة من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.

وأكّدت الجامعة أن القيمة الجملية لهذه المنحة تقدّر بـ476 ألف و716 دولار ما يعادل مليون و472 ألف و576 دينار، حسب سعر صرف الدولار إلى الدينار بتاريخ اليوم 25 أوت 2023.

ووفقا لبلاغ الجامعة فإن المنحة لا تغطي جملة الديون المتعلقة بذمة الترجي الرياضي لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، حيث يبقى رصيد النادي سلبيا لدى الجامعة بعد منحتي الإتحاد الدولي والإتحاد الإفريقي لكرة القدم وبالتالي لا وجود لمبلغ متبقي يستوجب التحويل إلى حساب الترجي الرياضي التونسي.