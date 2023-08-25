انطلاق التسجيل في الرياض العمومية الدامجة

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ أنّها تفتح باب التّسجيل للسّنة التّربويّة الجديدة بـ44 روضة أطفال عموميّة دامجة، وذلك بداية من يوم الجمعة 25 أوت 2023، علما وأنّ انطلاق النّشاط برياض الأطفال الدّامجة سيكون يوم 15 سبتمبر المُقبل.

ويمكن للأولياء الرّاغبين في تسجيل أبنائهم في هذه المؤسّسات الاتّصال بمصالح المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة خلال التّوقيت الإداري طبقا للجدول المصاحب.

وقد قرّرت الوزارة تخصيص 50 % من طاقة استيعاب رياض الأطفال العموميّة الدّامجة بصفة مجّانية لفائدة الأطفال المنتمين للعائلات محدودة الدّخل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدّفعة الأولى من رياض الأطفال العموميّة الدّامجة ستؤمّن استفادة حوالي 2260 طفلا ببرامج التّربية ما قبل المدرسيّة في المناطق ذات الأولويّة بـ 23 ولاية.