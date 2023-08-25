وزارة الفلاحة تحدّد أسعار البذور الممتازة والعادية

في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2023/2024، اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الجمعة، أنه تم ضبط برنامج لتوفير كميات من البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع وأن أسعارها كالتالي:
1/ البذور الممتازة للحبوب:
– القمح الصلب : 160 د/ق
– القمح اللين : 130 د/ق
– الشعير والتريتيكال : 120 د/ق
2/ البذور التجارية العادية المراقبة:
– القمح الصلب : 150 د/ق
– الشعير : 110 د/ق
3/ يقع تحميل نسبة 3% إضافية على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط كما يلي:
– القمح الصلب : معالي، نصر، سليم، ذهبي، انرات 100، كريوكا، منستير، بورتودور، أفنتدور، سكولتور.
– القمح اللين : تاهنت، حيدرة، زنزيبار، سنساس، مكتريس، القدس.
– الشعير : كنوز، أركنساس، أرتوريو، بلانات.
– التريتيكال: فيفاسيو.