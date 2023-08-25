الخطوط التونسية تتسلم الطائرة الخامسة في إطار تعزيز أسطولها

تسلمت الخطوط التونسية، اليوم الجمعة، الطائرة الأخيرة ضمن برنامج تعزيز أسطولها المتضمن لـ 5 طائرات من الجيل الجديد من نوع A320neo

وحضر موكب تسليم الطائرة وزير النقل، ربيع المجيدي.

وتوفّر هذه الطائرة وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل ، طاقة استيعاب بـ 150 مقعدا و12 مقعدا بالدرجة الأولى و138 مقعدا بالدرجة الإقتصادية، .

وتتميّز الطائرة بتكنولوجيا عالية وحديثة تمكن من تحقيق أهداف بيئية واقتصادية تتمثّل في التقليص من استهلاك الوقود بنسبة تقدّر بـ 20 بالمائة مقارنة ببقية الطائرات الأخرى للخطوط التونسية.

وستمكّن اقتناءات الخطوط التونسية من تحسين الخدمات والحفاظ على انتظام الرحلات وتعزيز شبكة خطوط الناقلة الوطنية قصيرة ومتوسطة المدى وتوسيعها على أسواق جديدة، وفق ما أوضحه المصدر ذاته.